Stage Danses urbaines | Anka Postic rue de la Crosse Falaise

Informations pratiques

Falaise

Stage Danses urbaines | Anka Postic

rue de la Crosse Chorège CDCN Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 14:00:00

fin : 2027-02-06 17:00:00

Date(s) :

2026-11-14 2027-01-09 2027-02-06

Chorège propose un stage Danses urbaines en 3 RDV : d’abord une première séance avec Anka Postic, une deuxième avec Chloé Robidoux et une troisième avec Anka et Chloé ensemble : pour découvrir ce qui caractérise leurs styles de danses respectifs.

Hip-hop & co

Chorège propose un stage Danses urbaines en 3 RDV : d’abord une première séance avec Anka Postic, puis une deuxième avec Chloé Robidoux et enfin une troisième séance avec Anka et Chloé ensemble : nous vous proposons de découvrir ce qui caractérise leurs styles de danses respectifs (dancehall, lady style, footwork, house…) puis de plonger dans l’univers chorégraphique de KOUZ, leur création en cours.

Le contenu est adapté au niveau des participant·es et au temps convenu.

Possibilité de suivre une seule séance ou le stage complet.

Samedi 14 novembre 2026. 14h-17h à Chorège

Avec Anka Postic

Une exploration percussive et rythmée de la danse à travers les jeux de jambes. Les participant·es découvriront un travail dynamique, avec de la vitesse, de la précision et de la coordination.

Samedi 9 janvier 2027. 14h-17h à Chorège

Avec Chloé Robidoux

Un atelier autour du bassin. À travers des exercices de blocages, de fluidité, d’ondulations et d’isolations, les participant·es exploreront différentes façons de bouger le bassin et le haut du corps.

Samedi 6 février 2027. 14h-17h à Chorège

Avec Anka Postic & Chloé Robidoux

Pour ce dernier atelier, ils réunissent leurs deux univers pour nous faire découvrir celui de KOUZ, leur création en cours (qui sera présentée au festival Danser partout en mai 2027). En mélangeant leur travail, ils nous proposent une approche de la danse en duo. .

rue de la Crosse Chorège CDCN Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 41 11 97

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English : Stage Danses urbaines | Anka Postic

Chorège is offering an urban dance workshop comprising three sessions: first, a session with Anka Postic; second, one with Chloé Robidoux; and third, a joint session with Anka and Chloé, to explore the distinctive features of their respective dance styles.

L’événement Stage Danses urbaines | Anka Postic Falaise a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Falaise – Suisse Normande