Stage d’apprentissage enfants natation Piscine la Tourelle Plémy
Stage d’apprentissage enfants natation Piscine la Tourelle Plémy lundi 20 avril 2026.
Plémy
Stage d’apprentissage enfants natation
Piscine la Tourelle Le Pont des Vallées Plémy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 10:15:00
fin : 2026-04-24 11:00:00
Date(s) :
2026-04-20
Cours de natation enfant au près de maîtres nageurs: maîtrise des fondamentaux (respiration, équilibre dans l’eau), déplacement ventral et dorsal sur une distance de 10m.
Seulement sur inscription .
Piscine la Tourelle Le Pont des Vallées Plémy 22150 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 73 56 27
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English :
L’événement Stage d’apprentissage enfants natation Plémy a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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