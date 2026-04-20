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Stage d’apprentissage enfants natation Piscine la Tourelle Plémy

Stage d’apprentissage enfants natation Piscine la Tourelle Plémy lundi 20 avril 2026.

Lieu : Piscine la Tourelle

Adresse : Le Pont des Vallées

Ville : 22150 Plémy

Département : Côtes-d'Armor

Début : lundi 20 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Heure de début : 10:15:00

Tarif :

Plémy

Stage d’apprentissage enfants natation

Piscine la Tourelle Le Pont des Vallées Plémy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 10:15:00
fin : 2026-04-24 11:00:00

Date(s) :
2026-04-20

Cours de natation enfant au près de maîtres nageurs: maîtrise des fondamentaux (respiration, équilibre dans l’eau), déplacement ventral et dorsal sur une distance de 10m.
Seulement sur inscription   .

Piscine la Tourelle Le Pont des Vallées Plémy 22150 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 73 56 27 

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English :

L’événement Stage d’apprentissage enfants natation Plémy a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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