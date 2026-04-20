Stage d’apprentissage enfants natation Piscine la Tourelle Plémy

Plémy

Stage d’apprentissage enfants natation

Piscine la Tourelle Le Pont des Vallées Plémy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 10:15:00

fin : 2026-04-24 11:00:00

Date(s) :

2026-04-20

Cours de natation enfant au près de maîtres nageurs: maîtrise des fondamentaux (respiration, équilibre dans l’eau), déplacement ventral et dorsal sur une distance de 10m.

Seulement sur inscription .

Piscine la Tourelle Le Pont des Vallées Plémy 22150 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 73 56 27

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English :

L’événement Stage d’apprentissage enfants natation Plémy a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor