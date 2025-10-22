Stage d’apprentissage mécanique Châteaurenard
Stage d’apprentissage mécanique
Mercredi 22 octobre 2025 de 14h à 17h. 457 Chemin des Lonnes Châteaurenard Bouches-du-Rhône
Début : 2025-10-22 14:00:00
fin : 2025-10-22 17:00:00
2025-10-22
Stage d’apprentissage mécanique pour savoir entretenir une bicyclette organisé par l’association Château à vélo.
La formation sera encadrée par un formateur de l’association Avignonnaise Roulons à vélo.
Vous apprendrez à vérifier les éléments importants d’une bicyclette. Faire des réglages simples.
Un goûter clôturera la séance de formation. .
457 Chemin des Lonnes Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 71 53 33 03
English :
Mechanical training course organized by the Château à vélo association.
German :
Mechanisches Lernpraktikum, das von der Vereinigung Château à vélo organisiert wird.
Italiano :
Corso di formazione meccanica organizzato dall’associazione Château à vélo.
Espanol :
Curso de formación mecánica organizado por la asociación Château à vélo.
