Stage d’apprentissage mécanique Châteaurenard

Stage d’apprentissage mécanique Châteaurenard mercredi 22 octobre 2025.

Stage d’apprentissage mécanique

Mercredi 22 octobre 2025 de 14h à 17h. 457 Chemin des Lonnes Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-10-22 14:00:00

fin : 2025-10-22 17:00:00

Date(s) :

2025-10-22

Stage d’apprentissage mécanique pour savoir entretenir une bicyclette organisé par l’association Château à vélo.

La formation sera encadrée par un formateur de l’association Avignonnaise Roulons à vélo.



Vous apprendrez à vérifier les éléments importants d’une bicyclette. Faire des réglages simples.

Un goûter clôturera la séance de formation. .

457 Chemin des Lonnes Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 71 53 33 03

English :

Mechanical training course organized by the Château à vélo association.

German :

Mechanisches Lernpraktikum, das von der Vereinigung Château à vélo organisiert wird.

Italiano :

Corso di formazione meccanica organizzato dall’associazione Château à vélo.

Espanol :

Curso de formación mecánica organizado por la asociación Château à vélo.

