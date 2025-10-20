Stage d’apprentissage Montville

Place de l’Abbé Kérébel Montville Seine-Maritime

Début : Lundi Lundi 2025-10-20 17:00:00

fin : 2025-10-24 17:30:00

2025-10-20

Durant les vacances scolaires du 20 au 24 octobre 2025, la piscine communautaire André Martin propose des stages d’apprentissage de la natation. Réservé aux enfants de 7 à 8 ans niveau débutant et de 8 à 10 ans en perfectionnement.

Il y aura deux horaires proposés pour les débutants:

– 15h à 15h30

– 16h à 16h30

Pour le perfectionnement, les horaires sont

– 17h à 17h30.

Tarifs du stage

Pour les enfants habitant la CCICV

> 5,70 € pour une leçon

> 28,50 € pour la totalité du stage

Pour les enfants hors CCICV

> 9,80 € pour une leçon

> 49 € pour la totalité du stage

Inscription obligatoire à la piscine ou au 02 35 33 74 47 .

Place de l’Abbé Kérébel Montville 76710 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 74 47

