Stage d’apprentissage Montville

Durant les vacances scolaires du 20 au 24 octobre 2025, la piscine communautaire André Martin propose des stages d’apprentissage de la natation. Réservé aux enfants de 7 à 8 ans niveau débutant et de 8 à 10 ans en perfectionnement.
Il y aura deux horaires proposés pour les débutants:
– 15h à 15h30
– 16h à 16h30
Pour le perfectionnement, les horaires sont
– 17h à 17h30.
Tarifs du stage
Pour les enfants habitant la CCICV
> 5,70 € pour une leçon
> 28,50 € pour la totalité du stage
Pour les enfants hors CCICV
> 9,80 € pour une leçon
> 49 € pour la totalité du stage
Inscription obligatoire à la piscine ou au 02 35 33 74 47 .
Place de l’Abbé Kérébel Montville 76710 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 74 47
