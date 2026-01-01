Stage d’approfondissement de yoga Espace culturel Marcel Launay Bréhal

Espace culturel Marcel Launay 2 Rue de Briselance Bréhal Manche

Début : 2026-01-18 16:30:00
fin : 2026-01-18 19:00:00

2026-01-18

Approfondissement de la pratique du yoga en tout petit groupe de 4 personnes max.
Réservé aux personnes ayant déjà une pratique de yoga.
Thème les flexions arrières. Préparation aux postures, adaptations, variations + Grande relaxation   .

Espace culturel Marcel Launay 2 Rue de Briselance Bréhal 50290 Manche Normandie +33 6 62 27 97 80  association.abelia@gmail.com

