Stage d’approfondissement de yoga Espace culturel Marcel Launay Bréhal dimanche 18 janvier 2026.
Espace culturel Marcel Launay 2 Rue de Briselance Bréhal Manche
Début : 2026-01-18 16:30:00
fin : 2026-01-18 19:00:00
2026-01-18
Approfondissement de la pratique du yoga en tout petit groupe de 4 personnes max.
Réservé aux personnes ayant déjà une pratique de yoga.
Thème les flexions arrières. Préparation aux postures, adaptations, variations + Grande relaxation .
Espace culturel Marcel Launay 2 Rue de Briselance Bréhal 50290 Manche Normandie +33 6 62 27 97 80 association.abelia@gmail.com
