Stage d’approfondissement de yoga, Espace Marcel Launay Bréhal

Stage d’approfondissement de yoga

Espace Marcel Launay 2 Rue de Briselance Bréhal Manche

Début : 2026-03-08 16:30:00

fin : 2026-03-08 19:00:00

2026-03-08

Approfondissement de la pratique du yoga en tout petit groupe de 4 personnes max.

Réservé aux personnes ayant déjà une pratique de yoga.

Thème les équilibres. Préparation aux postures, adaptations, variations.

+ Grande relaxation. .

Espace Marcel Launay 2 Rue de Briselance Bréhal 50290 Manche Normandie +33 6 62 27 97 80 association.abelia@gmail.com

