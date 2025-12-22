Stage d’approfondissement de yoga, Espace Marcel Launay Bréhal

Stage d'approfondissement de yoga

Stage d’approfondissement de yoga, Espace Marcel Launay Bréhal dimanche 12 avril 2026.

Stage d’approfondissement de yoga

Espace Marcel Launay 2 Rue de Briselance Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 16:30:00
fin : 2026-04-12 19:00:00

Date(s) :
2026-04-12

Approfondissement de la pratique du yoga en tout petit groupe de 4 personnes max.
Réservé aux personnes ayant déjà une pratique de yoga.
Thème les appuis. Préparation aux postures, adaptations, variations.
+ Grande relaxation.   .

Espace Marcel Launay 2 Rue de Briselance Bréhal 50290 Manche Normandie +33 6 62 27 97 80  association.abelia@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage d’approfondissement de yoga

L’événement Stage d’approfondissement de yoga Bréhal a été mis à jour le 2025-12-22 par OTGTM BIT Granville