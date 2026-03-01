Stage d’aquarelle avec Laurence Dufieux Pers-en-Gâtinais
Stage d’aquarelle avec Laurence Dufieux Pers-en-Gâtinais samedi 14 mars 2026.
Stage d’aquarelle avec Laurence Dufieux
1 Impasse du Vieux Moulin Pers-en-Gâtinais Loiret
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
50
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 10:00:00
fin : 2026-03-14 18:00:00
Date(s) :
2026-03-14
Les Ateliers des Champdivers proposent un atelier aquarelle animé par Florence Dufieux, artiste plasticienne.
1 Impasse du Vieux Moulin Pers-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 62 00 93 54
English :
Les Ateliers des Champdivers offer a watercolor workshop led by Florence Dufieux, visual artist.
L’événement Stage d’aquarelle avec Laurence Dufieux Pers-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-03-04 par OT 3CBO