STAGE D’AQUARELLE EN PLEINE NATURE Latrape

Début : 2025-08-24 10:00:00

fin : 2025-08-24 17:00:00

Venez croquer et contempler la vue panoramique sur la chaine des Pyrénées !

Venez vous initier ou vous perfectionner à l’aquarelle en pleine nature , dite « in situ » !

Vous apprendrez à développer votre sens de l’observation et réaliserez des croquis simples et rapides grâce à mon viseur magique. Je vous montrerai comment composer un paysage observé, de façon simple et efficace.

Je vous expliquerai l’utilité et les procédés des techniques sèches et mouillées en aquarelle, et vous en ferai la démonstration. Grâce à de petits exercices ciblés prenant en compte le paysage environnant, vous apprendrez à adapter la technique à votre sensibilité et à réaliser une aquarelle en vous inspirant du point de vue environnant.

60 euros matériel compris, tout public. Prévoir pique-nique, chapeau, bouteille d’eau, mouchoirs en papier et éventuellement un petit siège pliable.

Ne vous chargez pas trop, nous serons en mode « balade »! 60 .

Latrape 31310 Haute-Garonne Occitanie vanessa.taverne@sfr.fr

