Stage d’aquarelle et loisirs créatifs enfants et ados Rue de Poulpeye Loctudy
Stage d’aquarelle et loisirs créatifs enfants et ados Rue de Poulpeye Loctudy lundi 20 avril 2026.
Loctudy
Stage d’aquarelle et loisirs créatifs enfants et ados
Rue de Poulpeye Maison des associations Loctudy Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-20
DANS LE MONDE DES FLEURS
Voici un éventail des explorations créatives possibles durant le stage
Aquarelles classiques, métallisées ou dorées, pour jouer avec les reflets et la transparence. Doodling sur aquarelle quand le trait s’invite dans les taches pour faire naître des formes inattendues. Assemblage de papiers découpés, pliages victoriens, collages. Création de mobiles ou d’attrape-rêves. Décoration à la feuille d’or. Fabrication d’objets suspendus, avec fil à broder, ficelles ou rubans.
Enfants dès 8 ans ados Matériel et goûter fournis.
Organisé par l’association Couleurs et musiques .
Rue de Poulpeye Maison des associations Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 6 87 04 00 66
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English : Stage d’aquarelle et loisirs créatifs enfants et ados
L’événement Stage d’aquarelle et loisirs créatifs enfants et ados Loctudy a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Destination Pays Bigouden
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