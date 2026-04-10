Stage d’aquarelle et loisirs créatifs enfants et ados Rue de Poulpeye Loctudy

Loctudy

Stage d’aquarelle et loisirs créatifs enfants et ados

Rue de Poulpeye Maison des associations Loctudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-20

DANS LE MONDE DES FLEURS

Voici un éventail des explorations créatives possibles durant le stage

Aquarelles classiques, métallisées ou dorées, pour jouer avec les reflets et la transparence. Doodling sur aquarelle quand le trait s’invite dans les taches pour faire naître des formes inattendues. Assemblage de papiers découpés, pliages victoriens, collages. Création de mobiles ou d’attrape-rêves. Décoration à la feuille d’or. Fabrication d’objets suspendus, avec fil à broder, ficelles ou rubans.

Enfants dès 8 ans ados Matériel et goûter fournis.

Organisé par l’association Couleurs et musiques .

Rue de Poulpeye Maison des associations Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 6 87 04 00 66

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English : Stage d’aquarelle et loisirs créatifs enfants et ados

L’événement Stage d’aquarelle et loisirs créatifs enfants et ados Loctudy a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Destination Pays Bigouden