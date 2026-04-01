Stage d’aquarelle Harmonie de couleurs Carré d’Art Binic-Étables-sur-Mer

Stage d’aquarelle Harmonie de couleurs

Carré d’Art Avenue du Général de Gaulle Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 14:00:00

fin : 2026-04-15 17:00:00

Date(s) :

2026-04-14

Étude des couleurs avec des réalisations de sujets simples en applications de la théorie des couleurs. Tout public. Matériel nécessaire dont le stagiaire doit se munir palette aquarelle avec couleurs de base, pinceaux aquarelle, papier aquarelle. .

Carré d’Art Avenue du Général de Gaulle Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 85 39 90 41

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English :

L’événement Stage d’aquarelle Harmonie de couleurs Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-25 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme