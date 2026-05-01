Stage d’aquarelle Le grand paysage Le point de rendez-vous lieu sera envoyé après réservation. Donzy-le-Pertuis

Donzy-le-Pertuis

Stage d’aquarelle Le grand paysage

Le point de rendez-vous lieu sera envoyé après réservation. Le Bourg Donzy-le-Pertuis Saône-et-Loire

Tarif : 65 – 65 – 65 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 09:00:00

fin : 2026-05-15 12:00:00

Date(s) :

2026-05-15

Donzy-le-Pertuis est le rendez-vous parfait pour profiter de paysages panoramiques.

Le thème du stage de 3h portera sur le sujet de croquer et mettre en aquarelle un grand paysage avec les techniques de l’aquarelle.

J’amènerai des pistes de réflexions sur la composition de sa palette de couleur, l’harmonie des couleurs, la composition d’un paysage, l’utilisation du mouillé sur mouillé en extérieur et bien d’autres sujets.

Ce stage s’adresse autant aux débutant•es qu’aux plus expérimenté•es.

Conditions météorologiques

Le stage se passe en extérieur et est soumis aux conditions météorologiques.

En cas de mauvais le temps, le stage peut être annulé. Dans ce cas, les participant•es seront intégralement remboursé•es.

En cas de forte chaleur, pensez bien à votre équipement de protection casquette, lunette, crème solaire, gourde d’eau…

Les lieux d’arrêts pour dessiner comporte de l’ombre.

Informations pratiques

Le point de rendez-vous lieu sera envoyé par mail sms après réservation.

À l’issue du stage, un moment convivial est proposé pour ceux et celles qui souhaitent partager le repas ensemble. (Repas tiré du sac)

Matériel à prévoir

Palette d’aquarelle

Carnet papier aquarelle ou bloc de feuille aquarelle

Pinceaux

Gourde d’eau

Petit pot pour l’eau

Protection solaire casquette, crème solaire, lunette de soleil…

Si besoin petite chaise de camping légère et transportable. .

Le point de rendez-vous lieu sera envoyé après réservation. Le Bourg Donzy-le-Pertuis 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 95 83 02 floriane.caffart@gmail.com

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English : Stage d’aquarelle Le grand paysage

L’événement Stage d’aquarelle Le grand paysage Donzy-le-Pertuis a été mis à jour le 2026-05-11 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II