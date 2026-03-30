Stage d’aquarelle Salle Désiré Nicolas Marches
Stage d’aquarelle Salle Désiré Nicolas Marches jeudi 16 avril 2026.
Stage d’aquarelle
Salle Désiré Nicolas Le Village Marches Drôme
Tarif : 75 – 75 – 75 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-16
L’ASCM vous propose d’assister à un stage d’aquarelle le jeudi 16 avril 2026 de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 à Marches, salle Désiré Nicolas animée par Marie-Noëlle Métel, artiste peintre.
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Salle Désiré Nicolas Le Village Marches 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 66 84 34 mnmetel@sfr.fr
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English : Stage d’aquarelle
The ASCM invites you to attend a watercolor workshop on Thursday April 16, 2026 from 9:30am to 12:00pm and from 1:30pm to 4:00pm at Marches, salle Désiré Nicolas, led by painter Marie-Noëlle Métel.
L’événement Stage d’aquarelle Marches a été mis à jour le 2026-03-27 par Valence Romans Tourisme