Stage d’aquarelle Salle Désiré Nicolas Marches

Stage d’aquarelle

Salle Désiré Nicolas Le Village Marches Drôme

Tarif : 75 – 75 – 75 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

L’ASCM vous propose d’assister à un stage d’aquarelle le jeudi 16 avril 2026 de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 à Marches, salle Désiré Nicolas animée par Marie-Noëlle Métel, artiste peintre.

.

Salle Désiré Nicolas Le Village Marches 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 66 84 34 mnmetel@sfr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage d’aquarelle

The ASCM invites you to attend a watercolor workshop on Thursday April 16, 2026 from 9:30am to 12:00pm and from 1:30pm to 4:00pm at Marches, salle Désiré Nicolas, led by painter Marie-Noëlle Métel.

L’événement Stage d’aquarelle Marches a été mis à jour le 2026-03-27 par Valence Romans Tourisme