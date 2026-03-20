Stage d’aquarelle

Salle des fêtes Saint-Capraise-de-Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Dans le cadre du 6ème salon des arts et des couleurs, l’Atelier des couleurs vous propose un stage d’aquarelle. Débutants, novices, laissez aller votre imagination devant votre tableau. .

Salle des fêtes Saint-Capraise-de-Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 52 48 53

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English : Stage d’aquarelle

L’événement Stage d’aquarelle Saint-Capraise-de-Lalinde a été mis à jour le 2026-03-17 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides