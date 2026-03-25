Stage d’aquarelle Thèmes de printemps Carré d’Art Binic-Étables-sur-Mer

Stage d’aquarelle Thèmes de printemps

Carré d’Art Avenue du Général de Gaulle Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 10:00:00

fin : 2026-04-22 12:00:00

Date(s) :

2026-04-20

Réalisation de sujets ayant pour thème le printemps sur de petits formats, mis en forme lors en fin de la dernière séance ( carnet accordéon). Tout public. Matériel nécessaire dont le stagiaire doit se munir palette aquarelle avec couleurs de base, pinceaux aquarelle, papier aquarelle. .

Carré d’Art Avenue du Général de Gaulle Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 85 39 90 41

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English :

L’événement Stage d’aquarelle Thèmes de printemps Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-25 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme