Stage d’aquarelle Thèmes de printemps Carré d’Art Binic-Étables-sur-Mer
Stage d’aquarelle Thèmes de printemps Carré d’Art Binic-Étables-sur-Mer lundi 20 avril 2026.
Stage d’aquarelle Thèmes de printemps
Carré d’Art Avenue du Général de Gaulle Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 10:00:00
fin : 2026-04-22 12:00:00
Date(s) :
2026-04-20
Réalisation de sujets ayant pour thème le printemps sur de petits formats, mis en forme lors en fin de la dernière séance ( carnet accordéon). Tout public. Matériel nécessaire dont le stagiaire doit se munir palette aquarelle avec couleurs de base, pinceaux aquarelle, papier aquarelle. .
Carré d’Art Avenue du Général de Gaulle Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 85 39 90 41
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Stage d’aquarelle Thèmes de printemps Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-25 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme
À voir aussi à Binic-Étables-sur-Mer (Côtes-d'Armor)
- Conférence La civilisation Maya par Clément Goullin Cinéma le Korrigan Binic-Étables-sur-Mer 31 mars 2026
- Club de lecture et coup de coeur La bibliothèque municipale Renée Guillou Binic-Étables-sur-Mer 1 avril 2026
- Weekend du Moulin Moulin Saint-Gilles, Binic Binic-Étables-sur-Mer 4 avril 2026
- Sortie Running Nature Devant le crédit agricole Binic-Étables-sur-Mer 4 avril 2026
- Binic Folks Blues Festival Salle de l’Estran Binic-Étables-sur-Mer 4 avril 2026