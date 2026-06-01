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Stage d’aquerelle avec Laurence Dufieux Pers-en-Gâtinais

Stage d’aquerelle avec Laurence Dufieux Pers-en-Gâtinais

Stage d’aquerelle avec Laurence Dufieux Pers-en-Gâtinais samedi 13 juin 2026.

Adresse : 1 Impasse du Vieux Moulin

Ville : 45210 Pers-en-Gâtinais

Département : Loiret

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 50 50 50 50 Tarif de base plein tarif

Pers-en-Gâtinais

Stage d’aquerelle avec Laurence Dufieux

1 Impasse du Vieux Moulin Pers-en-Gâtinais Loiret

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
50
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Les Ateliers des Champdivers proposent un atelier aquarelle animé par Florence Dufieux, artiste plasticienne.
Les Ateliers des Champdivers proposent un atelier aquarelle animé par Florence Dufieux, artiste plasticienne. 50  .

1 Impasse du Vieux Moulin Pers-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 62 00 93 54 

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English :

Les Ateliers des Champdivers offer a watercolor workshop led by Florence Dufieux, visual artist.

L’événement Stage d’aquerelle avec Laurence Dufieux Pers-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-05-31 par OT 3CBO

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