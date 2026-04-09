Stage d’architecture en carton Centre Paris’ Anim Binet PARIS

Un stage créatif pour les enfants ! Viens comprendre l’architecture et t’amuser à créer des maquettes de bâtiments en carton. Découper, arracher, peindre, coller, recycler de façon ludique et en équipe !

Viens apprendre à construire ta ville en carton !

Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h30 à 12h00

payant

Tarif : 20.25€

Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-20T13:30:00+02:00

fin : 2026-04-24T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-20T10:30:00+02:00_2026-04-20T12:00:00+02:00;2026-04-21T10:30:00+02:00_2026-04-21T12:00:00+02:00;2026-04-22T10:30:00+02:00_2026-04-22T12:00:00+02:00;2026-04-23T10:30:00+02:00_2026-04-23T12:00:00+02:00;2026-04-24T10:30:00+02:00_2026-04-24T12:00:00+02:00

Centre Paris’ Anim Binet 28 avenue de la Porte de Montmartre 75018 PARIS

https://www.animactisce.org/stage/5076/16-stage-construire-sa-ville-en-carton-du-20-au-24-avril-de-10h30-a-12h-pour-les-6-8-ans.htm?centre=14 +33142556974 cpabinet@actisce.org https://www.facebook.com/centrebinet/ https://www.facebook.com/centrebinet/



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