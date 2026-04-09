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Stage d’architecture en carton Centre Paris’ Anim Binet PARIS

Stage d’architecture en carton Centre Paris’ Anim Binet PARIS

Stage d’architecture en carton Centre Paris’ Anim Binet PARIS lundi 20 avril 2026.

Lieu : Centre Paris' Anim Binet

Adresse : 28 avenue de la Porte de Montmartre

Ville : 75018 PARIS

Département : Paris

Début : lundi 20 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Tarif : <p>Tarif : 20.25€</p>

Un stage créatif pour les enfants ! Viens comprendre l’architecture et t’amuser à créer des maquettes de bâtiments en carton. Découper, arracher, peindre, coller, recycler de façon ludique et en équipe !

Viens apprendre à construire ta ville en carton !
Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h30 à 12h00
payant

Tarif : 20.25€

Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-20T13:30:00+02:00
fin : 2026-04-24T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-20T10:30:00+02:00_2026-04-20T12:00:00+02:00;2026-04-21T10:30:00+02:00_2026-04-21T12:00:00+02:00;2026-04-22T10:30:00+02:00_2026-04-22T12:00:00+02:00;2026-04-23T10:30:00+02:00_2026-04-23T12:00:00+02:00;2026-04-24T10:30:00+02:00_2026-04-24T12:00:00+02:00

Centre Paris’ Anim Binet 28 avenue de la Porte de Montmartre  75018 PARIS
https://www.animactisce.org/stage/5076/16-stage-construire-sa-ville-en-carton-du-20-au-24-avril-de-10h30-a-12h-pour-les-6-8-ans.htm?centre=14 +33142556974 cpabinet@actisce.org https://www.facebook.com/centrebinet/ https://www.facebook.com/centrebinet/


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