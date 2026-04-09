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Stage d’art en anglais au CPA Mercoeur Centre Paris Anim’ Mercoeur PARIS

Stage d’art en anglais au CPA Mercoeur Centre Paris Anim’ Mercoeur PARIS

Stage d’art en anglais au CPA Mercoeur Centre Paris Anim’ Mercoeur PARIS lundi 20 avril 2026.

Lieu : Centre Paris Anim' Mercoeur

Adresse : 5 cité Souzy

Ville : 75011 PARIS

Département : Paris

Début : lundi 20 avril 2026

Fin : jeudi 30 avril 2026

Tarif : <p>13,50€<br></p>

Des ateliers créatifs, ludiques en anglais pour les enfants. A travers les arts plastiques, les enfants découvrent l’anglais tout en développant leur créativité.

Venez découvrir notre atelier d’art en anglais au centre Mercoeur pendant les vacances !
Du lundi 20 avril 2026 au jeudi 30 avril 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h00 à 20h30
payant

13,50€

Public enfants et jeunes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-20T13:00:00+02:00
fin : 2026-04-30T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-20T10:00:00+02:00_2026-04-20T20:30:00+02:00;2026-04-21T10:00:00+02:00_2026-04-21T20:30:00+02:00;2026-04-22T10:00:00+02:00_2026-04-22T20:30:00+02:00;2026-04-23T10:00:00+02:00_2026-04-23T20:30:00+02:00;2026-04-24T10:00:00+02:00_2026-04-24T20:30:00+02:00;2026-04-27T10:00:00+02:00_2026-04-27T20:30:00+02:00;2026-04-28T10:00:00+02:00_2026-04-28T20:30:00+02:00;2026-04-29T10:00:00+02:00_2026-04-29T20:30:00+02:00;2026-04-30T10:00:00+02:00_2026-04-30T20:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Mercoeur 5 cité Souzy  75011 PARIS
http://mercoeur.asso.fr/wpo/ +33143792554 contact@mercoeur.asso.fr


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