Stage d’art en anglais au CPA Mercoeur Centre Paris Anim’ Mercoeur PARIS

Des ateliers créatifs, ludiques en anglais pour les enfants. A travers les arts plastiques, les enfants découvrent l’anglais tout en développant leur créativité.

Venez découvrir notre atelier d’art en anglais au centre Mercoeur pendant les vacances !

Du lundi 20 avril 2026 au jeudi 30 avril 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 20h30

payant

13,50€

Public enfants et jeunes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-20T13:00:00+02:00

fin : 2026-04-30T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-20T10:00:00+02:00_2026-04-20T20:30:00+02:00;2026-04-21T10:00:00+02:00_2026-04-21T20:30:00+02:00;2026-04-22T10:00:00+02:00_2026-04-22T20:30:00+02:00;2026-04-23T10:00:00+02:00_2026-04-23T20:30:00+02:00;2026-04-24T10:00:00+02:00_2026-04-24T20:30:00+02:00;2026-04-27T10:00:00+02:00_2026-04-27T20:30:00+02:00;2026-04-28T10:00:00+02:00_2026-04-28T20:30:00+02:00;2026-04-29T10:00:00+02:00_2026-04-29T20:30:00+02:00;2026-04-30T10:00:00+02:00_2026-04-30T20:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Mercoeur 5 cité Souzy 75011 PARIS

http://mercoeur.asso.fr/wpo/ +33143792554 contact@mercoeur.asso.fr



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