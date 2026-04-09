Stage d’art en anglais au CPA Mercoeur Centre Paris Anim’ Mercoeur PARIS
Stage d’art en anglais au CPA Mercoeur Centre Paris Anim’ Mercoeur PARIS lundi 20 avril 2026.
Des ateliers créatifs, ludiques en anglais pour les enfants. A travers les arts plastiques, les enfants découvrent l’anglais tout en développant leur créativité.
Venez découvrir notre atelier d’art en anglais au centre Mercoeur pendant les vacances !
Du lundi 20 avril 2026 au jeudi 30 avril 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h00 à 20h30
payant
13,50€
Public enfants et jeunes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-20T13:00:00+02:00
fin : 2026-04-30T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-20T10:00:00+02:00_2026-04-20T20:30:00+02:00;2026-04-21T10:00:00+02:00_2026-04-21T20:30:00+02:00;2026-04-22T10:00:00+02:00_2026-04-22T20:30:00+02:00;2026-04-23T10:00:00+02:00_2026-04-23T20:30:00+02:00;2026-04-24T10:00:00+02:00_2026-04-24T20:30:00+02:00;2026-04-27T10:00:00+02:00_2026-04-27T20:30:00+02:00;2026-04-28T10:00:00+02:00_2026-04-28T20:30:00+02:00;2026-04-29T10:00:00+02:00_2026-04-29T20:30:00+02:00;2026-04-30T10:00:00+02:00_2026-04-30T20:30:00+02:00
Centre Paris Anim’ Mercoeur 5 cité Souzy 75011 PARIS
http://mercoeur.asso.fr/wpo/ +33143792554 contact@mercoeur.asso.fr
Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Mercoeur et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Journées Européennes des Métiers d’Art : visite de l’église Sainte-Anne de la Butte aux Cailles église Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles Paris 9 avril 2026
- Rencontre avec Kev Lambert Amphithéâtre Richelieu – Sorbonne Paris 9 avril 2026
- Rencontre avec Kev Lambert Sorbonne Université Paris 9 avril 2026
- Garay, Salzard & Dorado Trio, JASS CLUB PARIS, PARIS 9 avril 2026
- Atelier traduction de l’espagnol au français Bibliothèque Germaine Tillion Paris 9 avril 2026