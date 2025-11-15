STAGE D’ART FLORAL Grenade

STAGE D’ART FLORAL

FOYER RURAL Grenade Haute-Garonne

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17

fin : 2026-02-17

2026-02-17

Offrez-vous un moment de créativité et de détente avec le stage d’art floral organisé par le Foyer Rural de Grenade. Animé par Isabelle Claude, ce rendez-vous est l’occasion idéale de découvrir ou d’approfondir l’art de composer de magnifiques créations florales.

Dans une ambiance conviviale et accessible à tous, voici le programme un atelier pratique d’1h30 pour apprendre à réaliser vos propres compositions florales, encadrement personnalisé par Isabelle Claude, passionnée et spécialiste de l’art floral. Tout le matériel fourni, pour repartir avec votre création unique. Les réservations sont obligatoires. 30 .

FOYER RURAL Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 69 65 foyerruralgrenade@gmail.com

English :

Treat yourself to a moment of creativity and relaxation with the floral art workshop organized by the Foyer Rural de Grenade. Led by Isabelle Claude, this is the ideal opportunity to discover or deepen the art of creating magnificent floral creations.

German :

Gönnen Sie sich einen Moment der Kreativität und Entspannung mit dem Kurs über Blumenkunst, der vom Foyer Rural de Grenade organisiert wird. Der Kurs wird von Isabelle Claude geleitet und ist eine ideale Gelegenheit, die Kunst des Blumensteckens zu entdecken oder zu vertiefen.

Italiano :

Concedetevi un momento di creatività e relax con il corso di arte floreale organizzato dal Foyer Rural de Grenade. Condotto da Isabelle Claude, è l’occasione perfetta per scoprire o migliorare l’arte di creare magnifiche creazioni floreali.

Espanol :

Regálese un momento de creatividad y relajación con el curso de arte floral organizado por el Foyer Rural de Grenade. Dirigido por Isabelle Claude, es la ocasión perfecta para descubrir o perfeccionar el arte de crear magníficas creaciones florales.

L’événement STAGE D’ART FLORAL Grenade a été mis à jour le 2025-11-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE