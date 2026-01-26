STAGE D’ART PLASTIQUE AVEC KARINE FROMENTIN Site de La Marjolaine Moulay

STAGE D’ART PLASTIQUE AVEC KARINE FROMENTIN

Tarif : 150 – 150 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-16

Un lieu de création artistique au milieu de la nature !

L’atelier Kréa propose des expériences plastiques immersives où la manipulation libre de peintures, encres et matières diverses invite chaque participant à explorer le jeu des textures et des mélanges.

Ouvert aux enfants, adolescents et adultes, il favorise la créativité collective tout en développant la confiance en soi et la maîtrise des techniques de dessin et de peinture.

Enfants (6-10 ans) et ados (12-15 ans)

Réalisation de Portraits Expressif en intégrant des éléments de glace, de froid ou de brume marine (couleurs froides). Acrylique ou Huile (au choix du participant), Glacis, Travail au couteau pour la texture.

Adultes Les fleurs, les feuilles en abstraction

Réalisation d’un tableau contemporain sur toile.

Le stage de 5 jours 150 €

Réservations 07 86 82 73 54 fromentink@gmail.com .

Site de La Marjolaine Le Bas Mont Moulay 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 7 86 82 73 54 fromentink@gmail.com

English :

A place for artistic creation in the middle of nature!

L’événement STAGE D’ART PLASTIQUE AVEC KARINE FROMENTIN Moulay a été mis à jour le 2026-01-23 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne