Stage d’art plastique vacances d’automne Salle des associations Bougarber

Salle des associations 9 rue Lacarrère Bougarber Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-10-27

fin : 2025-10-31

2025-10-27

Pendant les vacances de la Toussaint, Fusain propose des stages d’arts plastiques ouverts à tous les âges et tous niveaux

3-6 ans (parents-enfants) de 10h30 à 11h30

7-14 ans de 14h à 16h

Stages multi-techniques peinture, dessin, sculpture, gravure, collage…. Il y en aura pour tous les goûts !

Vous pouvez voir un aperçu des productions des stages précédents sur notre tout nouveau site www.assofusain.org .

Salle des associations 9 rue Lacarrère Bougarber 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 98 61 69 asso.fusain@gmail.com

