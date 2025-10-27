Stage d’art plastique vacances d’automne Salle des associations Bougarber
Stage d’art plastique vacances d’automne Salle des associations Bougarber lundi 27 octobre 2025.
Stage d’art plastique vacances d’automne
Salle des associations 9 rue Lacarrère Bougarber Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-27
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-27
Pendant les vacances de la Toussaint, Fusain propose des stages d’arts plastiques ouverts à tous les âges et tous niveaux
3-6 ans (parents-enfants) de 10h30 à 11h30
7-14 ans de 14h à 16h
Stages multi-techniques peinture, dessin, sculpture, gravure, collage…. Il y en aura pour tous les goûts !
Vous pouvez voir un aperçu des productions des stages précédents sur notre tout nouveau site www.assofusain.org .
Salle des associations 9 rue Lacarrère Bougarber 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 98 61 69 asso.fusain@gmail.com
English : Stage d’art plastique vacances d’automne
German : Stage d’art plastique vacances d’automne
Italiano :
Espanol : Stage d’art plastique vacances d’automne
L’événement Stage d’art plastique vacances d’automne Bougarber a été mis à jour le 2025-10-18 par OT Pau