Stage d’art plastique vacances d’été Salle des associations Bougarber
Stage d’art plastique vacances d’été Salle des associations Bougarber lundi 6 juillet 2026.
Bougarber
Stage d’art plastique vacances d’été
Salle des associations 9 rue Lacarrère Bougarber Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – 55 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 10:30:00
fin : 2026-07-10 16:00:00
Date(s) :
2026-07-06
Les inscriptions sont ouvertes !
Stages multi-techniques peinture, dessin, sculpture, gravure, collage…. Il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges !
Les séances sont accessibles à tous niveaux
3-6 ans (parents-enfants) de 10h30 à 11h30
7-14 ans de 14h à 16h .
Salle des associations 9 rue Lacarrère Bougarber 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 98 61 69 asso.fusain@gmail.com
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English : Stage d’art plastique vacances d’été
L’événement Stage d’art plastique vacances d’été Bougarber a été mis à jour le 2026-06-21 par OT Pau