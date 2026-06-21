Stage d’art plastique vacances d’été Salle des associations Bougarber

Bougarber

Stage d’art plastique vacances d’été

Salle des associations 9 rue Lacarrère Bougarber Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 55 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 10:30:00

fin : 2026-07-10 16:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Les inscriptions sont ouvertes !

Stages multi-techniques peinture, dessin, sculpture, gravure, collage…. Il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges !

Les séances sont accessibles à tous niveaux

3-6 ans (parents-enfants) de 10h30 à 11h30

7-14 ans de 14h à 16h .

Salle des associations 9 rue Lacarrère Bougarber 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 98 61 69 asso.fusain@gmail.com

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English : Stage d’art plastique vacances d’été

L’événement Stage d’art plastique vacances d’été Bougarber a été mis à jour le 2026-06-21 par OT Pau