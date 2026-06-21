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Stage d’art plastique vacances d’été Salle des associations Bougarber

Stage d’art plastique vacances d’été Salle des associations Bougarber lundi 6 juillet 2026.

Lieu
Salle des associations
Adresse
9 rue Lacarrère
Ville
64230 Bougarber
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
lundi 6 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Tarif
15 15 55 Tarif de base plein tarif

Bougarber

Stage d’art plastique vacances d’été

Salle des associations 9 rue Lacarrère Bougarber Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 55 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 10:30:00
fin : 2026-07-10 16:00:00

Date(s) :
2026-07-06

Les inscriptions sont ouvertes !

Stages multi-techniques peinture, dessin, sculpture, gravure, collage…. Il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges !

Les séances sont accessibles à tous niveaux
3-6 ans (parents-enfants) de 10h30 à 11h30
7-14 ans de 14h à 16h   .

Salle des associations 9 rue Lacarrère Bougarber 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 98 61 69  asso.fusain@gmail.com

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English : Stage d’art plastique vacances d’été

L’événement Stage d’art plastique vacances d’été Bougarber a été mis à jour le 2026-06-21 par OT Pau