Stage d’art plastique vacances d’hiver Salle des associations Bougarber

Stage d'art plastique vacances d'hiver

Stage d’art plastique vacances d’hiver Salle des associations Bougarber lundi 16 février 2026.

Stage d’art plastique vacances d’hiver

Salle des associations 9 rue Lacarrère Bougarber Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 70 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-16
fin : 2026-02-20

Date(s) :
2026-02-16

Stages multi-techniques peinture, dessin, sculpture, gravure, collage…. Il y en aura pour tous les goûts !
– de 3 ans à 6 ans de 10h30 à 11h30
– de 7 ans à 14 ans de 14h à 16h
Vous pouvez voir un aperçu des productions des stages précédents sur notre tout nouveau site www.assofusain.org   .

Salle des associations 9 rue Lacarrère Bougarber 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 98 61 69  asso.fusain@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage d’art plastique vacances d’hiver

L’événement Stage d’art plastique vacances d’hiver Bougarber a été mis à jour le 2026-01-14 par OT Pau