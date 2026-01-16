Stage d’art plastique vacances d’hiver Salle des associations Bougarber
Stage d'art plastique vacances d'hiver Salle des associations Bougarber lundi 16 février 2026.
Salle des associations 9 rue Lacarrère Bougarber Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – 70 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-16
fin : 2026-02-20
2026-02-16
Stages multi-techniques peinture, dessin, sculpture, gravure, collage…. Il y en aura pour tous les goûts !
– de 3 ans à 6 ans de 10h30 à 11h30
– de 7 ans à 14 ans de 14h à 16h
Vous pouvez voir un aperçu des productions des stages précédents sur notre tout nouveau site www.assofusain.org .
Salle des associations 9 rue Lacarrère Bougarber 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 98 61 69 asso.fusain@gmail.com
