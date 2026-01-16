Stage d’art plastique vacances d’hiver Salle des associations Bougarber

Stage d’art plastique vacances d’hiver

Salle des associations 9 rue Lacarrère Bougarber Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-16

fin : 2026-02-20

2026-02-16

Stages multi-techniques peinture, dessin, sculpture, gravure, collage…. Il y en aura pour tous les goûts !

– de 3 ans à 6 ans de 10h30 à 11h30

– de 7 ans à 14 ans de 14h à 16h

Vous pouvez voir un aperçu des productions des stages précédents sur notre tout nouveau site www.assofusain.org .

