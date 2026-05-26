Stage d’art zen Zen et Créativité au temple zen Weiterswiller

Weiterswiller

Stage d’art zen Zen et Créativité au temple zen

7 Rue du Château d’Eau Weiterswiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-06 17:00:00

fin : 2026-07-10 14:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Ce stage propose une pratique artistique ancrée dans l’esprit du zen avec Aisen’s creations (Adèle Harrer).

Trois jours et demi d’immersion dans un temple zen en Alsace !

Créer devient une expérience de présence et de simplicité, à partir de ce qui est là. L’attention se porte sur le geste, la matière, le rythme, l’instant. La pratique invite à un engagement sincère, sans recherche de performance, en laissant émerger une expression personnelle et vivante.

Chaque séance commence par un court temps pour se poser et se rendre disponible. Des exercices préparatoires et périphériques soutiennent et rythment les ateliers créatifs marche en silence en forêt, cueillage de plantes dans le jardin du temple ou en forêt, compositions florales, temps d’observation et d’écoute du lieu.

Le temps de création se déploie ensuite dans le calme, à son rythme, accompagné de propositions simples.

Différentes formes peuvent être explorées

> peinture avec des matériaux simples ou naturels

> collages et compositions à partir d’objets du quotidien

> créations éphémères en lien avec le lieu et la forêt

Cette pratique s’adresse à toute personne souhaitant approfondir une expérience artistique méditative et accessible.

Le matériel de base est fourni. Il est souhaité d’apporter du papier, du petit matériel de création, ainsi que quelques objets symboliques ou personnels pouvant nourrir le travail artistique.

Au programme

> Rythme monastique

> Cueillette de plantes

> Intégration de la vie sauvage dans le processus créatif

> Activité picturale et installation éphémère dans la forêt

Et ce n’est pas tout, d’autres surprises vous attendent !

Réservation auprès du secrétariat du temple info@meditation-zen.org .

7 Rue du Château d’Eau Weiterswiller 67340 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 89 26 02 info@meditation-zen.org

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English :

L’événement Stage d’art zen Zen et Créativité au temple zen Weiterswiller a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre