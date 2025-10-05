STAGE D’ARTISANAT PRÉHISTORIQUE SUR LE SITE DU VILLAGE PRÉHISTORIQUE DE CAMBOUS Viols-en-Laval

Viols-en-Laval Hérault

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

2025-10-05

Stage taille du silex, animé par Jean Brot

L’outil de pierre taillée est un marqueur culturel, il est l’un des vecteurs du développement de l’humain, il témoigne de sa capacité à innover et à résoudre des problèmes.

Stage de vannerie rustique, animé par Martine Cazalès

Nous n’avons rien inventé ! L’homme a toujours tressé, tissé avec les matériaux qu’il avait à sa disposition.

La prestation proposée sur le site de Cambous s’adresse en particulier aux étudiants en archéologie, mais également à toutes personnes désireuses d’acquérir des connaissances sur la taille de la pierre. Lors de cette journée nous pourrons aborder les principes de bases concernant le façonnage bifacial, le débitage laminaire, la retouche, la taille par pression.

Stage de vannerie rustique, animé par Martine Cazalès

Nous n’avons rien inventé ! L’homme a toujours tressé, tissé avec les matériaux qu’il avait à sa disposition. Quelques outils rudimentaires sont nécessaires pour cette pratique, ce qui la rend très facile à mettre en œuvre et ne nécessite qu’un petit peu d’expérience et beaucoup de pratique.

Au cours de cet atelier nous apprendrons les gestes de base de la vannerie et nous pourrons réaliser de petits objets utiles ou inutiles juste pour le plaisir de toucher la matière, la transformer, la tresser avec les mêmes gestes que les villageois de Cambous Corbeille, panier, ceinture, besace, objets de décoration. .

Viols-en-Laval 34380 Hérault Occitanie cambous.slp@gmail.com

English :

Flintknapping workshop, led by Jean Brot:

The flint tool is a cultural marker, one of the vectors of human development, testifying to our ability to innovate and solve problems.

Rustic basketry workshop, led by Martine Cazalès

We haven’t invented anything! Man has always woven with the materials at his disposal.

German :

Praktikum Feuersteinschneiden, geleitet von Jean Brot

Das Werkzeug aus behauenem Stein ist ein kultureller Marker, es ist einer der Vektoren der menschlichen Entwicklung, es zeugt von seiner Fähigkeit, innovativ zu sein und Probleme zu lösen.

Praktikum in rustikaler Korbflechterei, geleitet von Martine Cazalès

Wir haben nichts erfunden! Der Mensch hat schon immer mit den Materialien, die ihm zur Verfügung standen, geflochten und gewebt.

Italiano :

Corso di selciatura, condotto da Jean Brot:

L’utensile in pietra intagliata è un marcatore culturale, uno dei vettori dello sviluppo umano, che testimonia la nostra capacità di innovare e risolvere i problemi.

Laboratorio di cesteria rustica, condotto da Martine Cazalès:

Non abbiamo inventato nulla! L’uomo ha sempre tessuto con i materiali a sua disposizione.

Espanol :

Curso de talla de sílex, dirigido por Jean Brot

La herramienta de piedra tallada es un marcador cultural, uno de los vectores del desarrollo humano, testimonio de nuestra capacidad para innovar y resolver problemas.

Taller de cestería rústica, dirigido por Martine Cazalès

¡No hemos inventado nada! El hombre siempre ha tejido con los materiales de que disponía.

