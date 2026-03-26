Stage d’arts plastiques Découverte, initiation, perfectionnement au dessin d’observation L’Atelier Romans-sur-Isère
Stage d’arts plastiques Découverte, initiation, perfectionnement au dessin d’observation L’Atelier Romans-sur-Isère lundi 13 avril 2026.
Stage d’arts plastiques Découverte, initiation, perfectionnement au dessin d’observation
L’Atelier 5 place Fontaine couverte Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-13
L’école d’art de la Ville de Romans vous propose un stage découverte, initiation et perfectionnement au dessin d’observation
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L’Atelier 5 place Fontaine couverte Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 24 22 atelier@ville-romans26.fr
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English : Stage d’arts plastiques Découverte, initiation, perfectionnement au dessin d’observation
The art school of the city of Romans offers a discovery, initiation and improvement course in observation drawing
L’événement Stage d’arts plastiques Découverte, initiation, perfectionnement au dessin d’observation Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-03-24 par Valence Romans Tourisme
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