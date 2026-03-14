Stage d’arts plastiques des vacances de printemps Association Arzazou Paris

Modelage de l’argile , peinture sur chevalet comme les grands peintres , dessins et couleurs , moments ludiques dans un lieu secure et bienveillant.

Ce stage aborde en douceur différentes activités artistiques.

Chaque participant.e repart avec ses créations et toujours un chouette souvenir. Réservez vite votre place !

Du lundi 20 avril 2026 au mercredi 22 avril 2026 :

lundi, mardi, mercredi

de 14h00 à 16h00

payant

Stage 3 séances de deux heures : 90 euros

Séance de deux heures : 45 euros

Matériel fourni

Réservation conseillée.

Public enfants et jeunes. A partir de 4 ans. Jusqu’à 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-20T17:00:00+02:00

fin : 2026-04-22T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-20T14:00:00+02:00_2026-04-20T16:00:00+02:00;2026-04-21T14:00:00+02:00_2026-04-21T16:00:00+02:00;2026-04-22T14:00:00+02:00_2026-04-22T16:00:00+02:00

Association Arzazou 90/92, rue du Moulin Vert 75014 Paris

https://arzazou.blogspot.fr +33678180877 arzazou@gmail.com https://arzazou https://arzazou



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