Stage d’arts plastiques des vacances de printemps Association Arzazou Paris
Stage d’arts plastiques des vacances de printemps Association Arzazou Paris lundi 20 avril 2026.
Modelage de l’argile , peinture sur chevalet comme les grands peintres , dessins et couleurs , moments ludiques dans un lieu secure et bienveillant.
Ce stage aborde en douceur différentes activités artistiques.
Chaque participant.e repart avec ses créations et toujours un chouette souvenir. Réservez vite votre place !
Du lundi 20 avril 2026 au mercredi 22 avril 2026 :
lundi, mardi, mercredi
de 14h00 à 16h00
payant
Stage 3 séances de deux heures : 90 euros
Séance de deux heures : 45 euros
Matériel fourni
Réservation conseillée.
Public enfants et jeunes. A partir de 4 ans. Jusqu’à 15 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-20T17:00:00+02:00
fin : 2026-04-22T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-20T14:00:00+02:00_2026-04-20T16:00:00+02:00;2026-04-21T14:00:00+02:00_2026-04-21T16:00:00+02:00;2026-04-22T14:00:00+02:00_2026-04-22T16:00:00+02:00
Association Arzazou 90/92, rue du Moulin Vert 75014 Paris
https://arzazou.blogspot.fr +33678180877 arzazou@gmail.com https://arzazou https://arzazou
Afficher la carte du lieu Association Arzazou et trouvez le meilleur itinéraire