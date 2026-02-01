Stage d’arts plastiques des vacances d’hiver association Arzazou PARIS 14 – PARIS

Du modelage de l’argile à la peinture sur chevalet comme les grands maitres , découvrir le plaisir de la création dans une ambiance ludique et bienveillante

pour les enfants et les ados , 3 séances du 23 au 25 février (4/10ans et 11/15 ans)

Ce stage aborde en douceur différentes activités artistiques.

Chaque participant.e repart avec ses créations et toujours un chouette souvenir.



Réservez vite votre place !

Du lundi 23 février 2026 au mercredi 25 février 2026 :

Du lundi 23 février 2026 au mercredi 25 février 2026 :

lundi, mardi, mercredi

de 14h00 à 16h00

payant

stage de 3 séances : 90€

une séance : 38€

Public enfants et jeunes. A partir de 4 ans. Jusqu’à 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-23T01:00:00+01:00

fin : 2026-02-26T00:59:59+01:00

Date(s) : 2026-02-23T14:00:00+02:00_2026-02-23T16:00:00+02:00;2026-02-24T14:00:00+02:00_2026-02-24T16:00:00+02:00;2026-02-25T14:00:00+02:00_2026-02-25T16:00:00+02:00

association Arzazou 90/92 rue du moulin vert 75014 Pari 75014 PARIS 14 – PARIS

https://arzazou.blogspot.fr +33678180877 arzazou@gmail.com



Afficher la carte du lieu association Arzazou et trouvez le meilleur itinéraire

