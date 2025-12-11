Stage d’arts plastiques Diorama Centre Culturel Les Carmes Langon

Stage d’arts plastiques Diorama

Centre Culturel Les Carmes 8 Cours des Carmes Langon Gironde

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-22

Diorama sur le thème des animaux de la forêt

Qu’est-ce qu’un diorama ? Une jolie petite scène en volume dans une boîte ! Prête à être déposée sur une table de réveillon, collectionnée ou gardée précieusement.

Venez découvrir comment réaliser un diorama dans une boîte récupérée et redécorée. Nous utiliserons différentes techniques modelage, pliage, utilisation de tissus, de petits objets,…

De quoi apporter un paysage de nature à l’ambiance des fêtes de fin d’année !

Matériel compris

A partir de 7 ans

Sur réservation .

Centre Culturel Les Carmes 8 Cours des Carmes Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 11 51 96 atelieramarillodessin@gmail.com

English : Stage d’arts plastiques Diorama

L’événement Stage d’arts plastiques Diorama Langon a été mis à jour le 2025-12-08 par La Gironde du Sud