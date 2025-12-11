Stage d’arts plastiques Diorama Centre Culturel Les Carmes Langon
Stage d’arts plastiques Diorama
Centre Culturel Les Carmes 8 Cours des Carmes Langon Gironde
Tarif : 70 – 70 – 70 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-12-22
fin : 2025-12-23
Diorama sur le thème des animaux de la forêt
Qu’est-ce qu’un diorama ? Une jolie petite scène en volume dans une boîte ! Prête à être déposée sur une table de réveillon, collectionnée ou gardée précieusement.
Venez découvrir comment réaliser un diorama dans une boîte récupérée et redécorée. Nous utiliserons différentes techniques modelage, pliage, utilisation de tissus, de petits objets,…
De quoi apporter un paysage de nature à l’ambiance des fêtes de fin d’année !
Matériel compris
A partir de 7 ans
Sur réservation .
Centre Culturel Les Carmes 8 Cours des Carmes Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 11 51 96 atelieramarillodessin@gmail.com
