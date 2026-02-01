Stage d’arts plastiques Rue de la Mairie Sainte-Sève

Stage d’arts plastiques

Rue de la Mairie Foyer des jeunes (1er Et Ecole primaire) Sainte-Sève Finistère

Début : 2026-02-19 14:00:00

fin : 2026-02-20 17:00:00

2026-02-19

Stage d’arts plastiques organisé par le Foyer des jeunes et animé par ELSO Collage.

Ouvert à toutes et à tous (jeunes et moins jeunes de 12 à 99 ans !)

Renseignements auprès d’Elodie 06 51 75 31 34 .

Rue de la Mairie Foyer des jeunes (1er Et Ecole primaire) Sainte-Sève 29600 Finistère Bretagne +33 6 51 75 31 34

