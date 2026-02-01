Stage d’arts plastiques Rue de la Mairie Sainte-Sève
Stage d’arts plastiques Rue de la Mairie Sainte-Sève jeudi 19 février 2026.
Stage d’arts plastiques
Rue de la Mairie Foyer des jeunes (1er Et Ecole primaire) Sainte-Sève Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19 14:00:00
fin : 2026-02-20 17:00:00
Date(s) :
2026-02-19
Stage d’arts plastiques organisé par le Foyer des jeunes et animé par ELSO Collage.
Ouvert à toutes et à tous (jeunes et moins jeunes de 12 à 99 ans !)
Renseignements auprès d’Elodie 06 51 75 31 34 .
Rue de la Mairie Foyer des jeunes (1er Et Ecole primaire) Sainte-Sève 29600 Finistère Bretagne +33 6 51 75 31 34
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage d’arts plastiques
L’événement Stage d’arts plastiques Sainte-Sève a été mis à jour le 2026-02-02 par OT BAIE DE MORLAIX