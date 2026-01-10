Stage d’athlétisme et multisports Marlenheim
Stage d’athlétisme et multisports Marlenheim lundi 13 avril 2026.
Stage d’athlétisme et multisports
2b rue de l’usine Marlenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-13 08:30:00
fin : 2026-04-17 16:30:00
Date(s) :
2026-04-13
Le Club Athléthique de Wasselonne organise son traditionnel stage d’automne du 13 au 17 avril 2026 pour les enfants scolarisés au CP jusqu’au CM2
Thème athéltisme et multisports
Lieu salle ESPV de Marlenheim
Horaires 8h30-16h30
Tarifs 70€/semaine
Le stage est encadré par un éducateur sportif diplômé.
Réservation avant le lundi 8 avril 2026.
Contact educsport.rd73@gmail.com 07 77 76 58 21 .
2b rue de l’usine Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 7 77 76 58 21 educsport.rd73@gmail.com
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English :
L’événement Stage d’athlétisme et multisports Marlenheim a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble