Stage d’athlétisme et multisports

2b rue de l’usine Marlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-13 08:30:00

fin : 2026-04-17 16:30:00

Date(s) :

2026-04-13

Le Club Athléthique de Wasselonne organise son traditionnel stage d’automne du 13 au 17 avril 2026 pour les enfants scolarisés au CP jusqu’au CM2

Thème athéltisme et multisports

Lieu salle ESPV de Marlenheim

Horaires 8h30-16h30

Tarifs 70€/semaine

Le stage est encadré par un éducateur sportif diplômé.

Réservation avant le lundi 8 avril 2026.

Contact educsport.rd73@gmail.com 07 77 76 58 21 .

2b rue de l’usine Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 7 77 76 58 21 educsport.rd73@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Stage d’athlétisme et multisports Marlenheim a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble