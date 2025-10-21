Stage d’auto-défense féministe ( 10-13 ans ) Salle Armorique Rennes

Obligation de rester toute la journée – Gratuit (soutien financement Rennes Métropole)

Ce stage d’auto-défense est à destination des adolescentes et des personnes non binaires.

Maison de Quartier La Bellangerais / intervenante Joun Cosmao Arjoun

_Ce stage d’auto-défense est à destination des adolescentes et des personnes trans et non binaires._

Le but est d’apprendre à se défendre face aux violences ou agressions, tout en se( re)donnant de la confiance et de la force. Les participant.es pratiquent des gestes et des répliques simples et efficaces par le biais de discussions, de mises en situation et de jeux de rôle favorisant le partage d’outils et d’expériences.

**Mardi 21 OCTOBRE de 10h à 17h**

**Obligation de rester toute la journée** – prévoir son pique nique

Inscription et renseignement auprès de Nolan 06 67 69 32 84

06 67 69 32 84

Salle Armorique 2 Rue Jack Kerouac, 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35064 Ille-et-Vilaine