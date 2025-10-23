Stage d’auto défense, réservé aux filles de 12 à 16 ans Le Cadran Rennes

Stage d’auto défense, réservé aux filles de 12 à 16 ans Le Cadran Rennes Jeudi 23 octobre, 10h00 Ille-et-Vilaine

Encadré par Joun Cosmao Arjoun, ce stage a pour objectif de donner des outils, des moyens de prévenir et de se défendre face à la violence : à l’école, dans la rue, sur les réseaux sociaux. C’est une manière d’aborder la question des violences sans effrayer, avec bienveillance. L’idée est que les jeunes participantes prennent conscience de leur force et soient capables d’agir.

Elles y apprendront à reconnaître des signaux d’alarme, à chercher de l’aide auprès d’adultes, à poser des limites, à faire la différence entre un secret qu’elles peuvent dire et un secret à garder. GRATUIT sur inscription auprès de la responsable jeunes, Paméla Lefebvre ([responsable.jeunesse@3regards.com](mailto:responsable.jeunesse@3regards.com) – 02-57-24-00-40)

Le Cadran 11 avenue André Mussat 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine