Stage d’autodéfense pour des femmes sourdes et malentendantes Citad’elles Nantes dimanche 23 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-23 09:30 – 17:00

Gratuit : oui Gratuit sur inscription obligatoire L’inscription est obligatoire.La participation aux 2 journées est obligatoire. Personne en situation de handicap

Les samedi 22 et dimanche 23 novembre 2025, Citad’elles, le lieu d’accueil pour les femmes victimes de violences à Nantes, accueille un stage de prévention des agressions et d’autodéfense à l’attention des femmes sourdes et malentendantes.Ce stage est animé en Langue des Signes Française, par une femme sourde (il n’y a pas d’interprète).Il peut accueillir 12 personnes, et est proposé gratuitement à toutes les femmes âgées de plus de 16 ans.Cette session est organisée par l’association ARCAF, et financée par Nantes Métropole, au titre de ses actions autour de la journée du 25 novembre.

Citad’elles Île de Nantes Nantes 44200

02 40 41 51 51 https://www.nantescitadelles.fr/ contact@nantescitadelles.fr 06 81 50 87 25