Stage d’autodéfense pour des femmes sourdes et malentendantes Citad’elles Nantes

Stage d’autodéfense pour des femmes sourdes et malentendantes 22 et 23 novembre Citad’elles Loire-Atlantique

Gratuit sur inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-22T09:30:00+01:00 – 2025-11-22T17:00:00+01:00

Fin : 2025-11-23T09:30:00+01:00 – 2025-11-23T17:00:00+01:00

Les samedi 22 et dimanche 23 novembre 2025, Citad’elles, le lieu d’accueil pour les femmes victimes de violences à Nantes, accueille un stage de prévention des agressions et d’autodéfense à l’attention des femmes sourdes et malentendantes.

Ce stage est animé en Langue des Signes Française, par une femme sourde (il n’y a pas d’interprète).

Il peut accueillir 12 personnes, et est proposé gratuitement à toutes les femmes âgées de plus de 16 ans.

Cette session est organisée par l’association ARCAF, et financée par Nantes Métropole, au titre de ses actions autour de la journée du 25 novembre.

Citad'elles 8 Boulevard Vincent Gâche, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

Citad’elles accueille un stage d’autodéfense pour femmes sourdes et malentendantes. autodéfense femmes