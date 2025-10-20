STAGE D’AUTOMNE 2025 STADE DE MARTRES-TOLOSANE Martres-Tolosane
STAGE D’AUTOMNE 2025 STADE DE MARTRES-TOLOSANE Martres-Tolosane lundi 20 octobre 2025.
STAGE D’AUTOMNE 2025
STADE DE MARTRES-TOLOSANE Rue du Stade Martres-Tolosane Haute-Garonne
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-20 09:00:00
fin : 2025-10-21 17:00:00
Date(s) :
2025-10-20 2025-10-23
Stage d’Automne 2025
Sports collectifs
Sports de pleine nature ♀️ 20 .
STADE DE MARTRES-TOLOSANE Rue du Stade Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie
English :
Autumn course 2025
German :
Herbstpraktikum 2025
Italiano :
Corso di formazione autunnale 2025
Espanol :
Curso de formación de otoño 2025
L’événement STAGE D’AUTOMNE 2025 Martres-Tolosane a été mis à jour le 2025-10-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE