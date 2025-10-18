STAGE D’AUTOMNE Clermont-l’Hérault

STAGE D’AUTOMNE Clermont-l’Hérault samedi 18 octobre 2025.

STAGE D’AUTOMNE

9 Rue des Chasselas Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-18 2025-10-19 2025-10-20 2025-10-21 2025-10-22 2025-10-23 2025-10-24 2025-10-25 2025-10-26 2025-10-27 2025-10-28 2025-10-29 2025-10-30 2025-10-31 2025-11-01 2025-11-02

Apprenez à patiner sur la plus grande piste roller de France.

Apprenez à patiner sur la plus grande piste roller de France, à Clermont-l’Hérault !

Pendant les vacances scolaires, des stages de roller sont proposés pour tous les niveaux, ouverts aux enfants (à partir de la pointure 26), aux ados et aux adultes (jusqu’à la pointure 49).

Une activité conviviale pour découvrir le plaisir de glisser, partager un bon moment et progresser à son rythme. .

9 Rue des Chasselas Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 99 91 11 35 rollerdance.clermontlherault@gmail.com

English :

Learn to skate on France’s largest roller rink.

German :

Lernen Sie auf der größten Rollschuhbahn Frankreichs Schlittschuhlaufen.

Italiano :

Imparate a pattinare sulla pista di pattinaggio più grande della Francia.

Espanol :

Aprenda a patinar en la pista de patinaje más grande de Francia.

L’événement STAGE D’AUTOMNE Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2025-10-10 par 34 OT DU CLERMONTAIS