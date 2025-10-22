STAGE D’AUTOMNE CHAPELLE SAINT-JACQUES Saint-Gaudens

Pour les enfants de 6 à 12 ans.

Pendant les vacances d’automne, le centre d’art contemporain propose un stage créatif au cœur de l’exposition Vaisseaux spéciaux d’Armelle de Sainte Marie. Les enfants exploreront la peinture par la couleur et la gestuelle sur différents supports de différents formats.

Possibilité de régler avec les chèques activités jeunes, délivrés par la mairie de Saint-Gaudens.

Possibilité de prendre son pique-nique et de déjeuner sur place.

Jauge limitée, sur inscription 20 .

CHAPELLE SAINT-JACQUES Avenue du Maréchal Foch Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 15 93 mediation.chapelle-st-jacques@orange.fr

English :

For children from 6 to 12 years old.

German :

Für Kinder von 6 bis 12 Jahren.

Italiano :

Per bambini dai 6 ai 12 anni.

Espanol :

Para niños de 6 a 12 años.

