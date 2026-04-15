Stage d’avril: Marche aquatique La Grande Plage Saint-Jean-de-Luz
Stage d’avril: Marche aquatique La Grande Plage Saint-Jean-de-Luz mercredi 15 avril 2026.
Saint-Jean-de-Luz
Stage d’avril: Marche aquatique
La Grande Plage Baie de St-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 15:00:00
fin : 2026-04-15 16:00:00
Date(s) :
2026-04-15
Stage d’avril avec Igeribili .
La Grande Plage Baie de St-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 45 13 20
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English : Stage d’avril: Marche aquatique
L’événement Stage d’avril: Marche aquatique Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Pays Basque
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