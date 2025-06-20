Saint-Valery-en-Caux

Stage de 5 jours sur voilier habitable

Club Nautique Valeriquais Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-08-10

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-10

Sur 5 sorties de 2h30, du lundi au vendredi, venez découvrir ou vous perfectionner à la voile sur bateau habitable (Grand surprise)

Thèmes abordés durant cette semaine ;

– Manœuvres de port et manœuvres à la voile

– Météo

– Cartographie …

Tenue de navigation:Bottes ou chaussures à semelles antidérapantes, Ciré ou coupe-vent (haut et bas), vêtements chauds et confortables.

Des tenues sont disponibles à la location (veste et salopette) 5€/jour

Equipements supplémentaires:

Un bonnet ou une casquette selon la saison.

Nos tarifs comprennent:

L’enseignement par un moniteur diplômé d’état,

l’adhésion à notre structure pendant la période de votre stage,

la mise à disposition du bateau,

le carburant,

les frais de port ou de mouillage

Ce lot comprend Stage 5 jours sur habitable (compris dans le prix), Une licence Passeport voile (ou supérieure) (compris dans le prix Le prix sera déduit si vous en possédez déjà une., ),

A partir de 11 ans .

Club Nautique Valeriquais Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 25 49

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English : Stage de 5 jours sur voilier habitable

L’événement Stage de 5 jours sur voilier habitable Saint-Valery-en-Caux a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre