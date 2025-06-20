Stage de 5 jours sur voilier habitable Saint-Valery-en-Caux
Stage de 5 jours sur voilier habitable Saint-Valery-en-Caux lundi 17 août 2026.
Saint-Valery-en-Caux
Stage de 5 jours sur voilier habitable
Club Nautique Valeriquais Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-08-17
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-17
Sur 5 sorties de 2h30, du lundi au vendredi, venez découvrir ou vous perfectionner à la voile sur bateau habitable (Grand surprise)
Thèmes abordés durant cette semaine ;
– Manœuvres de port et manœuvres à la voile
– Météo
– Cartographie …
Tenue de navigation:Bottes ou chaussures à semelles antidérapantes, Ciré ou coupe-vent (haut et bas), vêtements chauds et confortables.
Des tenues sont disponibles à la location (veste et salopette) 5€/jour
Equipements supplémentaires:
Un bonnet ou une casquette selon la saison.
Nos tarifs comprennent:
L’enseignement par un moniteur diplômé d’état,
l’adhésion à notre structure pendant la période de votre stage,
la mise à disposition du bateau,
le carburant,
les frais de port ou de mouillage
Ce lot comprend Stage 5 jours sur habitable (compris dans le prix), Une licence Passeport voile (ou supérieure) (compris dans le prix Le prix sera déduit si vous en possédez déjà une., ),
A partir de 11 ans .
Club Nautique Valeriquais Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 25 49
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English : Stage de 5 jours sur voilier habitable
L’événement Stage de 5 jours sur voilier habitable Saint-Valery-en-Caux a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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