Stage de 5 jours sur voilier habitable Saint-Valery-en-Caux
lundi 19 octobre 2026 · Saint-Valery-en-Caux
Informations pratiques
Saint-Valery-en-Caux
Stage de 5 jours sur voilier habitable
Club Nautique Valeriquais Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-10-19
fin : 2026-10-23
Date(s) :
2026-10-19
Sur 5 sorties de 2h30, du lundi au vendredi, venez découvrir ou vous perfectionner à la voile sur bateau habitable (Grand surprise) Thèmes abordés durant cette semaine ; – Manœuvres de port et manœuvres à la voile – Météo – Cartographie … Tenue de navigation:Bottes ou chaussures à semelles antidérapantes, Ciré ou coupe-vent (haut et bas), vêtements chauds et confortables.
Des tenues sont disponibles à la location (veste et salopette) : 5€/jour
Equipements supplémentaires: Un bonnet ou une casquette selon la saison.
Nos tarifs comprennent: L’enseignement par un moniteur diplômé d’état, l’adhésion à notre structure pendant la période de votre stage, la mise à disposition du bateau, le carburant, les frais de port ou de mouillage
Ce lot comprend : Stage 5 jours sur habitable (compris dans le prix), Une licence « Passeport voile » (ou supérieure) (compris dans le prix – Le prix sera déduit si vous en possédez déjà une., ), A partir de 11 ans .
Club Nautique Valeriquais Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 25 49
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English : Stage de 5 jours sur voilier habitable
L’événement Stage de 5 jours sur voilier habitable Saint-Valery-en-Caux a été mis à jour le 2026-09-06 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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