Stage de bachata au Smart Cabaret Smart Cabaret Brives-Charensac

Stage de bachata au Smart Cabaret

Smart Cabaret 58 Avenue Charles Dupuy Brives-Charensac Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

15 € la session

Début : 2026-02-28 18:00:00

fin : 2026-02-28 21:30:00

2026-02-28

Découvrez la bachata lors d’un stage proposé le samedi 28 février 2026 au Smart Cabaret, animé par Fred et Florine, avec des sessions pour niveaux débutant évolutif et intermédiaire, suivi d’une soirée SBK à partir de 21h30.

Smart Cabaret 58 Avenue Charles Dupuy Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 80 80 lesmartcabaret@gmail.com

English :

Discover bachata on Saturday February 28, 2026 at Smart Cabaret, led by Fred and Florine, with sessions for advanced beginners and intermediates, followed by an SBK party from 9:30pm.

L’événement Stage de bachata au Smart Cabaret Brives-Charensac a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay