Stage de bachata débutant intensif les dimanches : apprendre à danser la bachata en 10h FGO-Barbara Paris

Originaire de la République Dominicaine, la bachata ponctue régulièrement les soirées salsa. Techniquement plus simple que la salsa, son engouement est tel que de nombreuses soirées spécialisées ont vu le jour ces dernières années à Paris.

Vous souhaitez acquérir rapidement ou réviser les bases de la bachata ?

Vous débrouiller en soirée ?Vous ne retenez pas les enchaînements des cours en soirée ?

Vous avez besoin de corrections et d’un suivi plus personnalisés ?

Salsa Con Ti vous propose un

STAGE DE BACHATA DEBUTANT INTENSIF (10h) LES DIMANCHES 09/11, 16/11, 23/11, 30/11 et 07/12/25* 14h-16h

*Les stages sont évolutifs et il est préférable de faire la session entière. Vous pouvez aussi faire les stages de la manière suivante : 09/11, 09/11 + 16/11, 09/11 + 16/11 + 23/11, 09/11 + 16/11 + 23/11 + 30/11

Au programme : -pas de base, tours à droites et à gauche

-figures simples incontournables-éléments incontournables

-vague, cambré, ondulations, caresses…

-rythme et musicalité-éléments de style simples

-pratique guidée en musique

Convivialité et pédagogie garanties !

Lieu des stages : Centre Barbara, 1 rue Fleury 75018 Paris

Métro Barbès Rochechouart ou gare du nord

Tarifs : 20 euros le stage, 30 les 2, 80 euros les 5 (150 euros pour les couples)

Infos et inscriptions obligatoires (places limitées et garantie d’un bon équilibre hommes/femmes) : 0673498687 ou salsaconti@yahoo.fr

Facebook Fanpage et Instagram Salsa Con Ti

https://fb.me/e/6bkFAJSCo

Salsa Con Ti organise un stage de bachata débutant intensif les dimanches du 09/11 au 07/12 pour ceux qui veulent découvrir cette danse originaire de la République Dominicaine, s'initier pour se débrouiller rapidement et s'amuser en soirée.



Du dimanche 09 novembre 2025 au dimanche 07 décembre 2025 :

dimanche

de 14h00 à 16h00

payant

Public adultes. A partir de 15 ans. Jusqu’à 99 ans.

