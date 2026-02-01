Stage de Bachata Obernai

Stage de Bachata

Début : Samedi 2026-02-28 18:30:00

fin : 2026-02-28 21:30:00

2026-02-28 2026-04-11

Venez perfectionner vos pas, partager un moment convivial et faire vibrer la piste ! Débutants, initiés, passionnés… tout le monde est bienvenu ! Réservez votre place par otj@otheatrelesjeunes.fr

Venez découvrir ou approfondir la Bachata avec Valentina Molina, chorégraphe professionnelle des danses latines, lors d’un stage organisé par Ô Théâtre Les Jeunes. Ambiance conviviale garantie !

Venez seul(e) ou accompagné(e).

Au programme à 18h30 2h de cours pour adultes (débutants ou initiés) + 1h de pratique accompagnée en musique.

Tarif 22 € par personne et par séance paiement sur place. Inscription obligatoire par mail à otj@otheatrelesjeunes.fr

Places limitées Inscription jusqu’à la veille.

A bientôt sur la piste ! .

Rue Athic Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est otj@otheatrelesjeunes.fr

English :

Come and perfect your steps, share a friendly moment and make the dance floor vibrate! Beginners, initiates, enthusiasts? everyone is welcome! Reserve your place at otj@otheatrelesjeunes.fr

