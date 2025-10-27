Stage de Bande-dessinée Asso La Coudée café associatif le Là Itou Mont-Saint-Jean
Stage de Bande-dessinée Asso La Coudée café associatif le Là Itou Mont-Saint-Jean lundi 27 octobre 2025.
Stage de Bande-dessinée
Asso La Coudée café associatif le Là Itou 17 Rue de Montberthault Mont-Saint-Jean Côte-d’Or
Tarif : 35 – 35 – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-27 14:00:00
fin : 2025-10-31 16:30:00
Date(s) :
2025-10-27
Dans le prolongement de l’atelier Raconte ta vie d’ado ou non, ce stage est dédié aux ados à partir de 11 ans qui veulent s’essayer à l’art de la bande-dessinée.
Encadré par Tian, créateur et illustrateur de BD, ces 4 séances permettront de se familiariser avec les techniques spécifiques, commencer à (se)raconter grâce aux bulles et personnages que les jeunes inventeront au fur et à mesure…
50€ ou 35€ pour les familles dont le quotient familial est inférieur à 850 .
Asso La Coudée café associatif le Là Itou 17 Rue de Montberthault Mont-Saint-Jean 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
English : Stage de Bande-dessinée
German : Stage de Bande-dessinée
Italiano :
Espanol :
L’événement Stage de Bande-dessinée Mont-Saint-Jean a été mis à jour le 2025-09-20 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)