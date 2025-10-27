Stage de Bande-dessinée Asso La Coudée café associatif le Là Itou Mont-Saint-Jean

Stage de Bande-dessinée

Asso La Coudée café associatif le Là Itou 17 Rue de Montberthault Mont-Saint-Jean Côte-d'Or

Tarif : 35 – 35 – EUR

Début : 2025-10-27 14:00:00

fin : 2025-10-31 16:30:00

2025-10-27

Dans le prolongement de l’atelier Raconte ta vie d’ado ou non, ce stage est dédié aux ados à partir de 11 ans qui veulent s’essayer à l’art de la bande-dessinée.

Encadré par Tian, créateur et illustrateur de BD, ces 4 séances permettront de se familiariser avec les techniques spécifiques, commencer à (se)raconter grâce aux bulles et personnages que les jeunes inventeront au fur et à mesure…

50€ ou 35€ pour les familles dont le quotient familial est inférieur à 850 .

Asso La Coudée café associatif le Là Itou 17 Rue de Montberthault Mont-Saint-Jean 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

