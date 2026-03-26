STAGE DE BASKET JEUNES Gymnase municipal Saint-Brevin-les-Pins
STAGE DE BASKET JEUNES Gymnase municipal Saint-Brevin-les-Pins lundi 13 avril 2026.
STAGE DE BASKET JEUNES
Gymnase municipal Avenue de la Guerche Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13
fin : 2026-04-14
Date(s) :
2026-04-13 2026-04-14 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17
Stage de basket pour les jeunes, du lundi au vendredi.
Tarifs 60€ semaine complète ; 50€ 3 jours ; 10€ la demi-journée
Plus d’infos sbbc44250@gmail.com .
Gymnase municipal Avenue de la Guerche Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 39 13 55
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English :
L’événement STAGE DE BASKET JEUNES Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Saint Brevin