STAGE DE BASKET JEUNES Gymnase municipal Saint-Brevin-les-Pins

STAGE DE BASKET JEUNES

Gymnase municipal Avenue de la Guerche Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-13 2026-04-14 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17

Stage de basket pour les jeunes, du lundi au vendredi.

Tarifs 60€ semaine complète ; 50€ 3 jours ; 10€ la demi-journée

Plus d’infos sbbc44250@gmail.com .

Gymnase municipal Avenue de la Guerche Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 39 13 55

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English :

L’événement STAGE DE BASKET JEUNES Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Saint Brevin