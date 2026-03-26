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STAGE DE BASKET JEUNES Gymnase municipal Saint-Brevin-les-Pins

STAGE DE BASKET JEUNES Gymnase municipal Saint-Brevin-les-Pins lundi 13 avril 2026.

Lieu : Gymnase municipal

Adresse : Avenue de la Guerche

Ville : 44250 Saint-Brevin-les-Pins

Département : Loire-Atlantique

Début : lundi 13 avril 2026

Fin : lundi 13 avril 2026

Tarif :

STAGE DE BASKET JEUNES

Gymnase municipal Avenue de la Guerche Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13
fin : 2026-04-14

Date(s) :
2026-04-13 2026-04-14 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17

Stage de basket pour les jeunes, du lundi au vendredi.

Tarifs 60€ semaine complète ;  50€ 3 jours ; 10€ la demi-journée
Plus d’infos sbbc44250@gmail.com   .

Gymnase municipal Avenue de la Guerche Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 39 13 55 

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English :

L’événement STAGE DE BASKET JEUNES Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Saint Brevin