Stage de basket

272 Rue de Fouchard Ouzouer-sur-Loire Loiret

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 10:00:00

fin : 2026-04-21 17:00:00

Date(s) :

2026-04-20 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-23

Stage de basket durant les vacances de printemps organisé par ASDO Basket.

Ouvert à tous, débutant ou confirmé, licencié ou non licencié.

Moment de convivialité entre enfants, se défier et s’amuser toujours dans l’esprit de solidarité du jeu collectif.

Prévoir un pique-nique.

De 7 à 10 ans le lundi et mardi. De 11 à 17 ans le mercredi et jeudi, au gymnase. 15 .

272 Rue de Fouchard Ouzouer-sur-Loire 45570 Loiret Centre-Val de Loire

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English :

L’événement Stage de basket Ouzouer-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-20 par OT SULLY-SUR-LOIRE