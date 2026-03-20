Stage de basket Ouzouer-sur-Loire
Stage de basket Ouzouer-sur-Loire lundi 20 avril 2026.
Stage de basket
272 Rue de Fouchard Ouzouer-sur-Loire Loiret
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 10:00:00
fin : 2026-04-21 17:00:00
Date(s) :
2026-04-20 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-23
Stage de basket durant les vacances de printemps organisé par ASDO Basket.
Ouvert à tous, débutant ou confirmé, licencié ou non licencié.
Moment de convivialité entre enfants, se défier et s’amuser toujours dans l’esprit de solidarité du jeu collectif.
Prévoir un pique-nique.
De 7 à 10 ans le lundi et mardi. De 11 à 17 ans le mercredi et jeudi, au gymnase. 15 .
272 Rue de Fouchard Ouzouer-sur-Loire 45570 Loiret Centre-Val de Loire
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English :
L’événement Stage de basket Ouzouer-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-20 par OT SULLY-SUR-LOIRE