Stage de beach-volley Plage de Bellangenet Clohars-Carnoët

Informations pratiques

Clohars-Carnoët

Stage de beach-volley

Plage de Bellangenet Impasse du Loch Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:00:00

fin : 2026-07-24 15:15:00

Date(s) :

2026-07-22

Stages de beach-volley le mercredi/jeudi/vendredi.

De 14h à 15h15 pour les 8-12 ans.

De 15h30 à 17h pour les 13 ans et plus.

15€ pour 1 séance et 40€ pour les 3 jours. .

Plage de Bellangenet Impasse du Loch Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 60 29 46 65

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English :

L’événement Stage de beach-volley Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-07-11 par OT QUIMPERLE LES RIAS