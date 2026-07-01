Stage de beach-volley Plage de Bellangenet Clohars-Carnoët
mercredi 22 juillet 2026 · Plage de Bellangenet · Clohars-Carnoët
Informations pratiques
Clohars-Carnoët
Stage de beach-volley
Plage de Bellangenet Impasse du Loch Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:00:00
fin : 2026-07-24 15:15:00
Date(s) :
2026-07-22
Stages de beach-volley le mercredi/jeudi/vendredi.
De 14h à 15h15 pour les 8-12 ans.
De 15h30 à 17h pour les 13 ans et plus.
15€ pour 1 séance et 40€ pour les 3 jours. .
Plage de Bellangenet Impasse du Loch Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 60 29 46 65
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English :
L’événement Stage de beach-volley Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-07-11 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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