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AGENDA · Clohars-Carnoët

Stage de beach-volley Plage de Bellangenet Clohars-Carnoët

mercredi 22 juillet 2026 · Plage de Bellangenet · Clohars-Carnoët

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Plage de Bellangenet
Adresse
Impasse du Loch
Ville
29360 Clohars-Carnoët
Département
Finistère
Tarif

Clohars-Carnoët

Stage de beach-volley

Plage de Bellangenet Impasse du Loch Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:00:00
fin : 2026-07-24 15:15:00

Date(s) :
2026-07-22

Stages de beach-volley le mercredi/jeudi/vendredi.
De 14h à 15h15 pour les 8-12 ans.
De 15h30 à 17h pour les 13 ans et plus.

15€ pour 1 séance et 40€ pour les 3 jours.   .

Plage de Bellangenet Impasse du Loch Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 60 29 46 65 

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English :

L’événement Stage de beach-volley Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-07-11 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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