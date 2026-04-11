STAGE DE BEACH VOLLEY JEUNES Plage du Val d’Or Saint-Brevin-les-Pins
STAGE DE BEACH VOLLEY JEUNES Plage du Val d’Or Saint-Brevin-les-Pins lundi 13 avril 2026.
Saint-Brevin-les-Pins
STAGE DE BEACH VOLLEY JEUNES
Plage du Val d’Or Chemin de la Marine Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 10:00:00
fin : 2026-04-16 12:00:00
Date(s) :
2026-04-13 2026-04-14 2026-04-16 2026-04-17
Santa Brevina Beach Volley organise un stage pour jeunes durant les vacances !
13 & 14/04 Nés entre 2008 et 2012.
16 & 17/04 : Nés entre 2013 et 2016.
Contactez Raphaël le coach 06 83 66 90 55 ou au sbbv@outlook.fr.
Nous nous retrouvons dès 10h, plage du parc, chemin de la Marine.
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Plage du Val d’Or Chemin de la Marine Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 83 66 90 55 sbbv@outlook.fr
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English :
L’événement STAGE DE BEACH VOLLEY JEUNES Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Saint Brevin
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